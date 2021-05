Trieste, imbrattata la statua di D'Annunzio

"Vergognosamente imbrattata di vernice la statua di D'Annunzio in piazza della Borsa - ha scritto Polidori -. Già intervenuta la squadra mobile della Polizia Locale, che ha attivato la ditta per la pulizia".

"Già pulita la statua di D’Annunzio, a distanza di qualche ora dal vergognoso imbrattamento avvenuto alle prime luci dell'alba - aggiunge poi in un altro post il vicesindaco -. Ringrazio Acegas ed Italspurghi per la prontezza nell’ intervento. Proseguono intanto le indagini per beccare i delinquenti".