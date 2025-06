Trieste, chirurgo chiedeva compensi in nero per interventi: arrestato

Il chirurgo avrebbe trattenuto l’intera somma ricevuta in contanti, compresa la parte che sarebbe spettata all'azienda ospedaliera.Il contratto intra moenia prevede infatti che il professionista informi l’ospedale delle prestazioni a pagamento che svolge all’interno della struttura e ceda parte dell’importo incassato all’azienda ospedaliera. Si ipotizza per questo il reato di peculato, a cui si aggiungerebbe quello per truffa aggravata ai danni della struttura, in quanto il medico avrebbe taciuto la prestazione a pagamento e i relativi costi legati all'operazione.