Trieste, banda ferisce ragazzi per rifiuto prestazioni sessuali

Secondo una ricostruzione, sulla base della denuncia delle vittime, il raid è scattato attorno alle 22. L'allarme è stato lanciato da una pattuglia della Squadra Volante, che è intervenuta nelle vicinanze della Questura, perché un cittadino pachistano, neo maggiorenne, ha riferito di essere stato accoltellato alla schiena in quanto poco prima si era rifiutato di fornire una prestazione sessuale. La vittima, poco dopo aver riferito la propria versione di quanto avvenuto, ha perso i sensi per la ferita profonda subita ed è stata ricoverata d'urgenza a Cattinara in ambulanza.