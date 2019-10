Trieste, agenti uccisi: sparati 16 colpi, poteva essere una strage

Dopo che il dominicano chiede di andare al bagno e l'agente Rotta si offre di accompagnarlo, come ricostruisce Repubblica, si entra nella nebbia, Perché nel corridoio non ci sono telecamere né, in quel momento, testimoni. Dopo gli spari e l'uccisione di Trotta, l'agente Demenego, esce dalla stanza e viene immediatamente colpito da tre proiettili. Mentre è a terra, Alejandro gli strappa la fondina e piomba nell'atrio della Questura di Trieste (la telecamera lo riprende, sono passati 5 minuti da quando è entrato): nella mano destra ha la pistola di Rotta, nella sinistra la fondina di Demenego. Spara 5 volte verso la postazione del piantone. La poliziotta in servizio fa in tempo a ripararsi dietro il muro, un collega dell' ufficio denunce risponde al fuoco.

Alejandro spara gli ultimi 5 colpi verso le macchine, poi riesce ad togliere la pistola di Demenego dalla fondina e preme il grilletto altre due volte, prima di essere ferito all' inguine da uno degli agenti della Mobile. Cinque minuti di terrore: 16 colpi sparati da Alejandro con le due pistole, a terra altri bossoli di chi si è difeso.