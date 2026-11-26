Treviso, speronata da un'auto pirata partorisce d'urgenza: morta la neonata
"Questa vicenda non suscita solo dolore, ma anche rabbia e indignazione", ha commentato il presidente del Veneto Alberto Stefani, esprimendo "cordoglio" alla famiglia
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È morta all'ospedale di Treviso la bambina nata il 14 novembre scorso con un parto d'urgenza a causa delle ferite riportate dalla madre, una donna di 22 anni, che si trovava a bordo di un'automobile speronata a Spresiano (Treviso) da un gruppo di presunti ladri in fuga. La piccola era all'ottavo mese di gestazione. Nel veicolo, oltre alla madre, c'erano anche la sorella e i rispettivi compagni delle due donne.
Le indagini
Stando a quanto emerso nelle indagini, l'auto pirata è risultata noleggiata a Roma con documenti falsi. Le persone a bordo, dopo l'impatto, sarebbero fuggite a piedi nella campagna. La procura di Treviso ha avviato un'indagine per omicidio stradale contro ignoti.
"Questa vicenda non suscita solo dolore, ma anche rabbia e indignazione", commenta il presidente del Veneto Alberto Stefani, esprimendo "cordoglio" alla famiglia. "Quanto accaduto è di una gravità enorme. Siamo di fronte a una condotta criminale che ha travolto la vita di persone innocenti, coinvolgendo anche una donna all'ottavo mese di gravidanza. Una famiglia che si è trovata a pagare un prezzo inaccettabile per la violenza e la spregiudicatezza di chi, pur di sottrarsi alle proprie responsabilità, ha messo in pericolo la vita degli altri".