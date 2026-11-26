"Questa vicenda non suscita solo dolore, ma anche rabbia e indignazione", commenta il presidente del Veneto Alberto Stefani, esprimendo "cordoglio" alla famiglia. "Quanto accaduto è di una gravità enorme. Siamo di fronte a una condotta criminale che ha travolto la vita di persone innocenti, coinvolgendo anche una donna all'ottavo mese di gravidanza. Una famiglia che si è trovata a pagare un prezzo inaccettabile per la violenza e la spregiudicatezza di chi, pur di sottrarsi alle proprie responsabilità, ha messo in pericolo la vita degli altri".