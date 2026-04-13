Treviso, sorpresa in intimità all'aperto: coppia multata per 10mila euro

Si erano appartati in pieno giorno per uno scambio di effusioni, forse troppo spinte e sono stati scoperti dalla polizia locale. È successo a Montebelluna (Treviso) dove una coppia è stata multata per 10mila euro. I due si erano nascosti nei pressi della stazione ferroviaria dove, alle 12.30, c'è un via vai piuttosto intenso di persone e studenti, molti anche minorenni. I vigili stavano svolgendo un controllo di routine del territorio quando hanno visto la scena: agenti hanno prima invitato i due a ricomporsi e poi li hanno accompagnati al comando della polizia locale per identificarli. Accertate le identità, è stata comminata loro una sanzione amministrativa da 10mila euro per violazione delle norme in materia di atti osceni in luogo pubblico. "Non posso che ringraziare la squadra della Polizia locale - ha detto il sindaco Adalberto Bordin - per il lavoro quotidiano e capillare sul territorio grazie al quale riusciamo a garantire sicurezza ma anche il decoro in città".