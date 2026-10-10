Il 13enne, lunedì 5 ottobre, in un normale giorno di scuola, al rientro in classe dalla ricreazione in giardino, avrebbe chiesto di andare in bagno, ma avrebbe aperto una porta di sicurezza per poi gettarsi nel vuoto. Ad accorgersi dell'accaduto alcuni insegnanti e collaboratori scolastici che hanno dato l'allarme e chiamato i soccorsi. Nel volo, da un'altezza di 4 metri, lo studente avrebbe riportato numerose fratture e lesioni. I sanitari cercano di scongiurare il rischio che possa rimanere paralizzato.