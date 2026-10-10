Treviso, dramma a scuola: 13enne si getta dalla finestra e rischia la paralisi | Sarebbe vittima di bullismo
Lo studente, durante la ricreazione, ha chiesto di andare in bagno, ma poi ha aperto una porta di sicurezza e si è lanciato nel vuoto. Sulle braccia aveva dei tagli
© Ansa
Si è gettato dal primo piano della scuola che frequenta nell'hinterland di Treviso, un 13enne, studente di terza media, che ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro "per il suo modo di parlare". Si ipotizza che ci sia il bullismo alla base del gesto. L'adolescente, soccorso e portato in ospedale, presentava tagli sulle braccia.
La dinamica dei fatti
Il 13enne, lunedì 5 ottobre, in un normale giorno di scuola, al rientro in classe dalla ricreazione in giardino, avrebbe chiesto di andare in bagno, ma avrebbe aperto una porta di sicurezza per poi gettarsi nel vuoto. Ad accorgersi dell'accaduto alcuni insegnanti e collaboratori scolastici che hanno dato l'allarme e chiamato i soccorsi. Nel volo, da un'altezza di 4 metri, lo studente avrebbe riportato numerose fratture e lesioni. I sanitari cercano di scongiurare il rischio che possa rimanere paralizzato.
Sotto shock l'intera comunità scolastica. Dalle testimonianze raccolte in famiglia, non c’erano state particolari avvisaglie. I compagni, però, avrebbero raccontato che il 13enne sarebbe stato vittima di bullismo: "Veniva preso in giro per il suo modo di parlare".