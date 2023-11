Treviso, forse un errore umano dietro la morte dell'operaia restata incastrata in un macchinario

Sul caso procede la procura di Treviso. La giovane, quando è stata trovata, era incastrata nel macchinario dell'imballaggio, schiacciata da un braccio meccanico all'altezza cervicale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco e lo Spisal, quest'ultimo incaricato delle indagini.

La Procura della Repubblica di Treviso ha intanto avviato un'inchiesta per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Le organizzazioni sindacali hanno organizzato mercoledì mattina un sit-in all'esterno dello stabilimento, tra i cui dipendenti non ci sono lavoratori iscritti al sindacato. L'intenzione delle associazioni è comunque quella di chiedere un'assemblea, al fine di affrontare con più attenzione il tema della sicurezza. In mattinata nell'azienda è tornata una delegazione di ispettori dello Spisal. Secondo quanto si è appreso, l'attività produttiva mercoledì mattina è ripresa regolarmente, mentre è rimasto chiuso un locale collegato alla società, ospitato nello stesso stabile, in cui si effettuano attività di ristorazione.