Treviso, mamma si era gettata dal ponte col figlio in braccio: il piccolo è salvo

Ce la farà il bambino di 18 mesi sopravvissuto alla tragica caduta insieme alla madre dal ponte di Vidor, nel comune di Pederobba, in provincia di Treviso . Il piccolo viene tenuto sotto controllo ma non ha riportato lesioni permanenti: è uscito dalla Terapia intensiva per essere trasferito nel reparto di Pediatria. La donna, con in braccio il bambino, si era lanciata dal ponte cadendo sui sassi del greto del fiume e per lei non c'era stato nulla da fare: inutili i soccorsi dei sanitari. I l piccolo, invece, era stato recuperato ancora in vita dai vigili del fuoco. A salvarlo, come ricostruito dagli inquirenti, è stato proprio l'abbraccio della madre: la sua stretta gli ha fatto da scudo durante la caduta. "Adesso sarà lui a darmi coraggio e la forza di andare avanti", ha detto il padre a La Tribuna di Treviso .

La ricostruzione - Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Vedelago e del comando provinciale di Treviso, la donna, una 31enne di Fanzolo di Vedelgo, era uscita di casa col piccolo in braccio intorno alle 19, per raggiungere i genitori a cena, in una località non molto distante. Non vedendola arrivare, i parenti si sono allarmati e sono usciti per cercarla. Solo alle 22.30, la sorella ha rintracciato l'auto, ferma in sosta e vuota, nei pressi del ponte, alto una ventina di metri, e ha chiesto aiuto.