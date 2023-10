Treviso, investita da un'auto pirata: muore una donna di 33 anni

Una donna di 33 anni è morta in provincia di Treviso dopo essere stata investita in via Terraglio a Preganziol da un'auto pirata.

Il conducente del mezzo non si è fermato per prestare soccorso e ha fatto perdere le sue tracce subito dopo l'incidente, ed è quindi al momento ricercato. La donna, apparsa subito in condizioni gravissime, è stata portata in ospedale dove è deceduta poco dopo. Indagano i carabinieri di Treviso.