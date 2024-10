Treviso, colf butta via il materasso di un'anziana, dentro ci sono soldi e gioielli per 50mila euro

La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, risale a qualche giorno fa, quando la colf si trovava a casa dell'anziana per fare le pulizie nell'abitazione. La donna, a causa di problemi di salute, non poteva spostarsi per la casa e supervisionare il lavoro. Tra una stanza e l'altra, la collaboratrice domestica ha trovato un vecchio materasso logoro e, pensando fosse da buttare, ha deciso di portarlo al centro di raccolta rifiuti senza avvisare la proprietaria. Solo nel tardo pomeriggio, l'anziana si è accorta che il materasso non c'era più e, in preda al panico ha chiamato la figlia urlando: "Il materasso è sparito! L'hanno buttato via e dentro c'erano soldi e gioielli!". È iniziata così una corsa contro il tempo per tentare di evitare il peggio.