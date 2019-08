Treviso, aveva dato fuoco alla moglie: dopo sei anni concessa la semilibertà

Andrea Loro è in semilibertà e potrà iniziare un lavoro dopo sei anni di carcere per tentato omicidio. Così ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Venezia sul 40enne trevigiano, che, nel 2013, aveva strangolato e dato fuoco alla moglie Matilde Ardia, simulandolo come un incidente. La donna fortunatamente si è salvata. Soddisfatto della decisione l'avvocato difensore: "Questo caso - dice Lorenza Secoli - dimostra che il carcere permette il reinserimento nella società a chi ha sbagliato". Opposta invece la posizione della vittima: "Mi sento ferita come donna e come madre" ha detto dopo la concessione della semilibertà. La 37enne originaria di Salerno,ora ex moglie, dice "di parlare a nome di altre donne" e non si rassegna.