Ingoia cocaina per evitare un posto di blocco: 39enne trovato morto sul Brembo

Il 39enne si trovava in Lombardia per concludere un affare: l'acquisto di uno scooter e di una Renault Clio, che sarebbero stati consegnati nei giorni successivi, quando sarebbe arrivato anche suo fratello dalla Campania. Durante il tragitto lungo la Briantea, l'uomo è stato fermato per un controllo stradale. Sprovvisto di patente, ha subito il sequestro del mezzo da parte della polizia locale. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, nel frattempo aveva ingerito cocaina, gesto che gli agenti non sono riusciti a rilevare nell'immediatezza del controllo. Una volta allontanatosi, ha chiesto ad alcuni conoscenti di accompagnarlo nella zona del parco Caglioni, lungo il Brembo, a cavallo tra Treviolo e Curno. Qui ha iniziato a sentirsi male. Gli amici, nel tentativo di farlo vomitare, gli hanno somministrato del latte, ma senza successo. Si sono quindi allontanati per cercare aiuto in farmacia. Al loro ritorno, l'uomo era già privo di vita.