Un 14enne è morto in ospedale dopo essere precipitato in un canalone del Monte Bondone (Trento). Il ragazzo ha perso l'equilibrio su un pendio di oltre 200 mentri, mentre tentava di recuperare un animale ucciso durante una battuta di caccia con il padre e il fratello maggiore. I familiari hanno concesso l'autorizzazione all'espianto degli organi. Il tragico incidente è avvenuto domenica lungo il sentiero in prossimità del bivacco Larentis, a pochi passi da cima Verde.