A MONCLASSICO

Trento, esplosione in un'azienda: tre feriti, uno è grave

27 Ago 2025 - 10:46
© Ansa

Tre persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta all'interno di un'azienda di Monclassico, frazione di Dimaro Folgarida (Trento). Un operaio 40enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni per le ustioni riportate.

trento
incidente sul lavoro

