Trento, maxi rissa tra 20 giovani: un ferito

Una maxi-rissa scoppiata tra due diversi gruppi di giovani è scoppiata a Trento nella tarda serata di venerdì, nell'area compresa tra via Verdi e via Prati. Uno dei ragazzi coinvolti avrebbe riportato ferite serie e un importante trauma dopo essere stato colpito, cadendo sull'asfalto. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara per approfonditi accertamenti. Secondo le forze dell'ordine, al lavoro per identificare le persone che hanno partecipato alla rissa, sarebbero venti i giovani coinvolti, tutti di nazionalità tunisina e marocchina.