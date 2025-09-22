Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
AVEVA 43 ANNI

Trento, si lancia dal Monte Mezza: morto base jumper

22 Set 2025 - 01:22
© Afp

© Afp

Un base jumper di 43 anni è morto dopo un lancio dal monte Mezza, sopra Ospedaletto in Valsugana (Trento). Il corpo di Giacomo Zamparo è stato recuperato dai soccorritori dopo l'allarme dato dalla compagna della vittima.

trento

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri