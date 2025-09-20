Trento, si tuffa nel lago di Garda: morta 48enne

Avrebbe dovuto essere una semplice nuotata fino alle boe di fronte alla spiaggia della Purfina a Riva del Garda (Trento), invece Eleonora Franceschini, 48 anni di Besenello, nel tardo pomeriggio di venerdì è morta. A dare l'allarme una turista che a una ventina di metri dalla riva ha visto il corpo della donna adagiato sul fondale. Immediato l'arrivo dei soccorsi con i vigili del fuoco che hanno riportato a riva la donna in arresto cardiaco. I sanitari sono riusciti a rianimarla e a trasferirla in elicottero al Santa Chiara di Trento dove però è giunta senza vita.