Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La vittima è riuscita a chiedere aiuto

Trento, lo invita a casa e lui tenta di violentarla: arrestato

31 Ott 2025 - 00:18

Un cittadino centroafricano di circa 30 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per lesioni personali e tentata violenza sessuale ai danni di una donna residente a Trento. La richiesta di aiuto è arrivata direttamente da parte della vittima, che ha segnalato d'essere stata aggredita dall'uomo, approfittando di un momento di distrazione di quest'ultimo. Il 30enne, amico della donna, avrebbe avanzato insistenti richieste di natura sessuale, che sono poi sfociate in un tentativo di violenza. Di fronte alla resistenza della vittima, l'aggressore ha risposto colpendola violentemente con dei pugni al volto e causandole una frattura del setto nasale. 

trento
violenza sessuale