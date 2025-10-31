Trento, lo invita a casa e lui tenta di violentarla: arrestato

Un cittadino centroafricano di circa 30 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per lesioni personali e tentata violenza sessuale ai danni di una donna residente a Trento. La richiesta di aiuto è arrivata direttamente da parte della vittima, che ha segnalato d'essere stata aggredita dall'uomo, approfittando di un momento di distrazione di quest'ultimo. Il 30enne, amico della donna, avrebbe avanzato insistenti richieste di natura sessuale, che sono poi sfociate in un tentativo di violenza. Di fronte alla resistenza della vittima, l'aggressore ha risposto colpendola violentemente con dei pugni al volto e causandole una frattura del setto nasale.