Trento, Fugatti assolto per l'uccisione dell'orso M90

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato per l'uccisione dell'orso M90. Il governatore era stato oggetto di imputazione coatta per il reato di uccisione con crudeltà dell'esemplare in relazione alle modalità con cui avvenne l'abbattimento su decreto perché considerato pericoloso.