Trento, Fugatti assolto per l'uccisione dell'orso M90
Il governatore era a processo per il reato di uccisione con crudeltà dell'esemplare per le modalità con cui avvenne l'abbattimento su decreto
Trento, aggrediti dall'orso © Da video
Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è stato assolto perché il fatto non costituisce reato per l'uccisione dell'orso M90. Il governatore era stato oggetto di imputazione coatta per il reato di uccisione con crudeltà dell'esemplare in relazione alle modalità con cui avvenne l'abbattimento su decreto perché considerato pericoloso.
"Aspetteremo quindi di leggere le motivazioni della sentenza - dichiara Enpa -. Ma un punto resta fermo: l'uccisione con crudeltà è avvenuta. In un Paese civile nessuno può essere ucciso facendolo consapevolmente e volontariamente soffrire fino all'ultimo respiro. Questa vicenda rimane una ferita profonda nella coscienza di molti cittadini e nell'opinione pubblica nazionale e internazionale. Una ferita che non si chiude con una sentenza".