Canada, scolaresca in gita attaccata da un orso: 11 feriti, due in condizioni critiche

© Istockphoto
Nel Canada occidentale, precisamente nella zona rurale della Columbia Britannica, una scolaresca in gita è stata attaccata da un orso. Undici persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite. Lo riportano i media canadesi, precisando che due persone sono in condizioni critiche e altre due sono gravi.
L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì su un sentiero nella zona di Bella Coola, circa 700 chilometri a nord-ovest di Vancouver. I servizi di emergenza dei Nuxalk, il popolo che amministra il territorio, hanno descritto l'orso come "aggressivo" e hanno invitato alla prudenza sui social media, chiedendo alle persone di rimanere in casa ed evitare l'autostrada.
Gli orsi sono noti per essere particolarmente aggressivi in questo periodo dell'anno, mentre cercano di accumulare le loro riserve di grasso prima del letargo. I grizzly della zona in genere vanno da novembre ad aprile o maggio.