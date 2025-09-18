Trento, ragazzina di 11 anni molestata a scuola: chiesto il processo per un prete

La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per un prete di 40 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di un'alunna di 11 anni. Il sacerdote, insegnante di religione in una scuola del Trentino, avrebbe approfittato in più occasioni del proprio ruolo per palpeggiare la ragazzina. Quest'ultima ha raccontato tutto ai genitori, i quali hanno sporto denuncia. Nel frattempo il sacerdote era stato trasferito a Roma e avrebbe negato ogni accusa, dicendo di "essere una persona espansiva, ma senza secondi fini".