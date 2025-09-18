Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
INSEGNANTE DI RELIGIONE

Trento, ragazzina di 11 anni molestata a scuola: chiesto il processo per un prete

18 Set 2025 - 09:25
© ansa

© ansa

La Procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per un prete di 40 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di un'alunna di 11 anni. Il sacerdote, insegnante di religione in una scuola del Trentino, avrebbe approfittato in più occasioni del proprio ruolo per palpeggiare la ragazzina. Quest'ultima ha raccontato tutto ai genitori, i quali hanno sporto denuncia. Nel frattempo il sacerdote era stato trasferito a Roma e avrebbe negato ogni accusa, dicendo di "essere una persona espansiva, ma senza secondi fini".

trento
molestie sessuali
pedofilia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri