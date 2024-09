Un giovane è precipitato lungo il vecchio sentiero Ponale, nel territorio di Riva del Garda, in Trentino, morendo sul colpo. Ancora da chiarire le cause della tragedia: sul posto forze dell'ordine e medici che hanno potuto solo constatare il decesso della vittima le cui generalità non sono ancora note. L'incidente sarebbe avvenuto all'altezza di una delle gallerie che costeggiano a picco il lago di Garda.