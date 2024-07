Trentino, la lunga lista degli orsi uccisi, catturati o scomparsi: 64 negli ultimi 23 anni

Nel computo, che parte dal 2000, il primo anno dopo la liberazione dei primi due esemplari provenienti dalla Slovenia nell'ambito del progetto Life Ursus, è incluso invece l'orso M90, abbattuto a inizio febbraio 2024. Complessivamente sarebbero sei gli orsi abbattuti (sette con Kj1), secondo i calcoli degli animalisti. Gli altri orsi risultano scomparsi (9), morti per cause sconosciute (16), per predazione da parte di un altro orso (8) e 7 quelli morti per cause naturali o investimenti (otto con il cucciolo falciato da un'auto). Sarebbero stati uccisi anche gli orsi Mj5 e F36, trovati morti nell'autunno del 2023 nei boschi del Trentino, il primo a Bresimo e la seconda a Sella Giudicarie.