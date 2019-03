Valanga in Alto Adige, un morto in Val Senales

Morta una persona a causa del distacco di una valanga in Alto Adige. È accaduto a Maso Corto, in Val Senales. Secondo le informazioni, la vittima era in compagnia di un'altra persona, in un canalone vicino alla pista. Ad accorrere sul posto sono stati il soccorso alpino, i carabinieri e l'elicottero Pelikan 2, con l'Aiut Alpin. Nelle stesse ore un'altra valanga si è staccata ad Anterselva.