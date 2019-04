Trento, resti umani e una trentina bare trovate in capannone

La Procura di Trento ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere in seguito alla scoperta di resti umani e di una trentina di bare in un capannone di Scurelle, in Valsugana. Il ritrovamento è avvenuto in seguito alla segnalazione di alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere vicino al capannone, che è stato posto sotto sequestro. Tra le ipotesi c'è quella che le bare siano state rubate per ricavarne lo zinco e l'ottone.