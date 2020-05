Trento, precipita cercando il suo cane a Folgaria e muore

Trovato a Folgaria, in Trentino, il corpo senza vita di un 57enne che era scomparso a inizio giornata. Fatale per lui una scivolata che lo ha fatto precipitare per decine di metri in uno strapiombo, dopo essere uscito per cercare il suo cane che si era allontanato. Il corpo è stato localizzato alla base di un salto di roccia nei boschi attorno a passo Sommo. La salma è stata recuperata dall'elicottero dei vigili del fuoco.