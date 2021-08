ansa

Erano usciti in moto insieme, sono morti in un tragico incidente. A trovarli, padre e figlia, prima dell'arrivo dei soccorsi, è stata la moglie che, preoccupata per il ritardo, ha utilizzato un'app per localizzarli con il Gps. Sandro Prada, 51 anni, e la figlia Elisa, 13, erano, ormai senza vita, in un bosco a Nogarè (Trento), sulla provinciale 83: a una curva a gomito la moto è uscita di strada. Per padre e figlia non c'è stato scampo.