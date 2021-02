Trento, minacciano di diffondere foto hot: 3 arresti per estorsione

ansa

Dal 2016, quando aveva avviato uno scambio di immagini con atteggiamenti sessuali con quella che credeva essere la sua amante, per un 55enne residente in Trentino è iniziato un incubo. Quelle foto, questa la minaccia, sarebbero diventate pubbliche se lui non avesse pagato. Così ha sborsato circa 100mila euro in bonifici bancari indirizzati alla donna. All'ennesima richiesta, l'uomo ha allertato la Finanza che ha arrestato 3 persone per estorsione.