Trento, esce dal carcere per aver rapinato un'amica e la rapina di nuovo: 54enne arrestato

Un 54enne, arrestato nel settembre 2018 per aver rapinato un'amica e scarcerato solo da qualche mese, ha nuovamente commesso lo stesso reato nei confronti della donna, a Trento . I carabinieri, dopo la segnalazione, hanno rintracciato l'uomo arrestandolo per rapina aggravata. Ora si trova si trova rinchiuso nel carcere di Spini di Gardolo , a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sabato il 54enne si è presentato nell'abitazione della donna che vive in centro chiedendole ospitalità per una notte. Lei di malavoglia gliel'aveva concessa per non farlo alterare, conoscendone l'indole pericolosa.

La mattina seguente, come d'accordo, quando la donna gli ha ricordato di lasciare l'abitazione, lui ha dato in escandescenza, minacciandola di morte, ripetendo pressoché integralmente quanto compiuto due anni prima. Durante i momenti concitati dell'aggressione, l'uomo ha raggiunto la cucina, dove ha preso un grosso coltello e ha minacciato la donna, pretendendo del denaro.

Lei, intimorita, ha preso dalla camera da letto le poche banconote di cui disponeva, consegnandole all'uomo che ha abbandonato immediatamente l'appartamento. Dopo la chiamata al "112", i militari hanno in breve rintracciato il criminale e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso della refurtiva, lo hanno arrestato per rapina aggravata.