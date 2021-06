Trento, è morto il 16enne caduto in bici durante una gita scolastica

ansa

Un 16enne milanese è morto dopo quattro giorni di ricovero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il giovane, che si trovava in gita con la scuola a Canazei, era stato trasportato d'urgenza in nosocomio dopo essere caduto con la mountain bike, sbattendo la testa sull'asfalto. La comitiva era arrivata in Trentino il 2 giugno, per alcuni giorni di studio e sport.