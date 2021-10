Trento, cade da cavallo e sbatte schiena contro palo: grave ragazza 16enne

ansa

Una ragazza di 16 anni è caduta da cavallo durante una seduta di allenamento, in un maneggio sulle montagne di Cavedine, in Trentino, sbattendo violentemente la schiena contro un palo di ferro. La giovane ha perso conoscenza ed è stata trasferita, in gravi condizioni, nell'ospedale Santa Chiara di Trento. Immediato l'arrivo della Croce rossa di Valle dei Laghi e dell'elicottero di Trentino emergenza.