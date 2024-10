Trentino, domenica il referendum sugli orsi: "Le persone sono molto spaventate"

Alle parole di Pierantonio Cristoforetti fa eco l'intervento del rappresentante degli allevatori: "Mi schifa sentire gli animalisti che vanno in piazza a protestare perché la provincia di Trento prova a prendere delle decisioni. Quegli animalisti vanno in Piazza Dante, non vanno in tre o quattro dove c'è l'orso perché probabilmente hanno paura anche loro. Dovrebbero vergognarsi".

Quindi precisa: "Noi il posto per gli orsi lo abbiamo, ma non per questi numeri. Noi non possiamo più permetterci di lasciare andare un bambino nel prato da solo perché si ha paura che succeda qualcosa".



Gli animi tra gli opinionisti nello studio di "Pomeriggio Cinque" e gli ospiti in collegamento si scaldano e il dibattito non sembra destinato a giungere a una conclusione.