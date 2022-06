Trentino, precipita per 100 metri da sentiero: muore escursionista

È morto sotto gli occhi della moglie, dopo essere precipitato nel vuoto per un centinaio di metri lungo il sentiero di cima Cavallazza, a 2.120 metri d'altezza sul passo Rolle, in Trentino.

La vittima è un 72enne di Vicenza. A dare l'allarme è stata la donna che, sotto shock, è riuscita a chiedere aiuto al Soccorso alpino che ha fatto alzare in volo l'elicottero con a bordo l'equipe medica d'emergenza. I medici hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.