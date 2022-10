Trentino, base jumper si lancia e sbatte contro una roccia: morto

In Trentino un base jumper di 46 anni, residente ad Arco (Trento), ha perso la vita dopo essersi lanciato con la tuta alare dal corno di Pichéa, nell'Alto Garda.

I suoi compagni di lancio lo hanno visto impattare contro la parete rocciosa sul versante meridionale del monte Tofino. Con la vela aperta è rimasto impigliato a uno spuntone di roccia in parete in posizione precaria. All'arrivo dei soccorsi, non c'era più niente da fare.