Trentino, alpinisti investiti da una valanga sul Brenta: tre feriti

Una valanga si è staccata in Trentino Alto Adige dal Canalone Neri, sotto Cima Tosa, nelle Dolomiti del Brenta, travolgendo alcuni alpinisti. L'incidente, che ha provocato tre feriti, è avvenuto a 2.300 metri di quota, mentre due cordate di cinque escursionisti stavano risalendo il crinale. I tre componenti della prima cordata, un trentino e due altoatesini, sono stati trascinati a valle per diversi metri e portati in salvo dall'elisoccorso.