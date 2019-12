Scatta selfie con un cellulare rubato, subito rintracciato dalla polizia di Trento

I selfie "rubati" E' stato proprio grazie alla visione di questo materiale fotografico, in cui c'erano parecchi selfie, che gli agenti della Squadra volante hanno individuato l'artefice del colpo: un giovane di 25 anni, già sottoposto all'obbligo di presentazione in questura a Trento.

Furto alla mensola del bancomat Sempre la polizia di Trento ha recuperato anche un secondo cellulare: in questo caso il telefono è stato sottratto a un uomo che stava effettuando un prelievo a un bancomat in centro città. L'apparecchio era stato lasciato distrattamente sulla mensola dello sportello: per il ladro è stato un gioco da ragazzi portarselo via in un lampo. Gli agenti sono però riusciti velocemente, visionando le immagini di videosorveglianza dello sportello bancomat, a risalire all'autore del furto: questa volta si tratta di un 40enne, subito rintracciato e denunciato per furto.