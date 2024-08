San Candido (Bolzano), duplice omicidio: uomo si barrica in casa e poi si spara durante l'irruzione del Gis

Due persone sono state uccise a San Candido, in Alto Adige. Si tratta di una donna e del padre dell'omicida, un 90enne. Il Gruppo di intervento speciale (Gis) dei carabinieri ha fatto irruzione nell'appartamento di via San Corbiniano in cui si era barricato un 50enne, Ewald Kühbacher, dopo il duplice omicidio. L'uomo ha sparato contro i militari del Gis, che non hanno risposto al fuoco, e contro i mezzi dei vigili del fuoco. Poi si è rifugiato in un'altra stanza dell'appartamento, dove ha rivolto l'arma contro se stesso ferendosi gravemente alla gola. Il delitto sarebbe stato commesso attorno alla mezzanotte.