Rovereto (Trento), donna uccisa al parco: ipotesi tentativo di rapina finito male

L'omicidio di Rovereto (Trento) potrebbe essere stato causato da un tentativo di rapina finito male.

La sera del 5 agosto, la 61enne Iris Setti è morto dopo essere stata aggredita e picchiata in un parco. Il fatto che la donna avesse i pantaloni abbassati, come riferito da testimoni, aveva fatto pensare a una possibile violenza sessuale ma potrebbe essere dovuto alla colluttazione, visto che la biancheria intima è risultata in ordine. Al momento, comunque, gli inquirenti non hanno abbastanza elementi per ricostruire il movente del delitto.