Orso M49, diffida di Costa a Provincia di Trento: non sia abbattuto

Una diffida affinché non si dia alcun ordine di abbattimento dell'orso M49 è stata inviata dal ministero dell'Ambiente agli uffici della Provincia di Trento. "Nessuna istruttoria fin qui elaborata dagli uffici ha mai valutato il tema dell'uccisione dell'esemplare - spiega il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa -. Il fatto che sia scappato dall'area attrezzata per ospitarlo, non può giustificare un intervento che ne provochi la morte".