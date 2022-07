Marmolada, recuperata altra salma: le vittime salgono a 10

Le squadre in azione sul ghiacciaio della Marmolada hanno recuperato la salma di uno degli alpinisti ancora dispersi.

Le vittime della tragedia salgono dunque a 10. "Stiamo elaborando assieme un provvedimento di chiusura in salvaguardia di chiusura di tutta l'area del disastro, e auspichiamo che a livello nazionale poi si attivi un tavolo per eventuali regole, che dovranno essere elaborate dai tecnici", ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.