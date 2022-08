Marmolada, grossa frana a Cima dell'Uomo: esclusa la presenza di escursionisti

Una frana di grosse dimensioni a Cima dell'Uomo sulla Marmolada si è staccata sul versante che dà verso la Valle di Fassa.

Non ci sono escursionisti coinvolti. Secondo quanto riporta la protezione civile della Provincia autonoma di Trento, gli esperti del servizio geologico hanno effettuato un sopralluogo aereo. In azione squadre del soccorso alpino, vigili del fuoco volontari e Saf per verificare le condizioni della parete.