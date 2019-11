Manifesti shock in Alto Adige, la Procura apre un fascicolo

La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sul caso dei manifesti, affissi dal partito secessionista Sued-Tiroler Freiheit in tutto l'Alto Adige, che ritraggono un cadavere e la scritta "Il medico non conosceva il tedesco". L'obiettivo della campagna è quello di rivendicare l'obbligo di bilinguismo nella sanità pubblica in provincia. A presentare gli esposti sono stati il consigliere M5s, Diego Nicolini, e il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.