Maltempo, valanga in val Martello: verifiche in corso 

Una valanga si è abbattuta su una zona abitata della Martello, in provincia di Bolzano. Per il momento non si hanno notizie se la slavina abbia interessato case oppure strade. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l'elicottero non può volare. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica.