Incidente con 6 morti in Valle Aurina, arrestato l'automobilista

L'automobilista che provocato l'incidente con sei morti e 11 feriti la scorsa notte in valle Aurina, un 28enne di Chienes, è stato arrestato. Nei suoi confronti le accuse sono quelle di omicidio stradale e lesioni stradali: il giovane sarebbe risultato positivo all'alcoltest. L'automobilista ha travolto una comitiva di giovani tedeschi appena scesa da un bus turistico per rientrare in albergo a Lutago.