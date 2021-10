20 ottobre 2021 10:24

Green pass, ancora lunghe code a Bolzano

A Bolzano anche oggi si registrano lunghe code, soprattutto davanti alle farmacie "low cost" per i test anti-Covid. Il mercoledì è infatti la seconda "giornata clou" della settimana perché scadono le 48 ore di validità dei test antigenici per poter accedere ai posti di lavoro. I controlli degli ispettori del lavoro per il momento non hanno comunque portato alla luce "obiettori", anche se il numero di tamponi effettuati negli ultimi giorni è molto inferiore ai quasi 40mila lavoratori non vaccinati in provincia di Bolzano.