Fase 2, il governo impugna legge Bolzano sulla sicurezza sul lavoro 

"La provincia autonoma di Bolzano ha deciso di aprire alcune attività commerciali pur in assenza delle linee guida sul lavoro, il governo non può fare altro che impugnare il provvedimento, limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro". Lo annuncia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, riferendosi alla legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige.