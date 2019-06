Crolla albero a Merano, gravissimi mamma e figlio

Una turista tedesca di 24 anni e il figlio di 3 anni sono stati colpiti da un albero, crollato durante una bufera, a Merano. Entrambi sono in gravissime condizioni. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale della città del Passirio, mentre il piccolo è stato portato dall'elisoccorso all'ospedale di Bolzano. L'incidente si è verificato in pieno centro, nei pressi del Kursaal. L'albero secolare è stato spezzato in due.