Covid, stretta in Alto Adige: altri 16 Comuni passano in "zona rossa"

In Alto Adige altri 16 Comuni diventano "zona rossa". Lo prevede un'ordinanza del governatore Arno Kompatscher. "Aumentare rapidamente il tasso di vaccinazione è il passo più importante da compiere per trascorrere un inverno quasi normale", ha detto Kompatscher in una videoconferenza alla presenza di tutti i sindaci altoatesini. I Comuni della Regione in "zona rossa" salgono così a 36.