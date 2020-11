Covid, screening di massa in Alto Adige: già effettuati oltre 103mila test

Ansa

E' partito in Alto Adige lo screening di massa per il Covid. Nel primo giorno sono stati effettuati 103.580 test, dato che corrisponde al 29,7% delle circa 350.000 persone previste per lo screening. Finora, un totale di 1.572 persone è risultato positivo (pari all'1,5% delle persone sottoposte al test). Lo screening proseguirà fino a domenica.